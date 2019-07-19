يوفنتوس الإيطالي يدخل سباق التعاقد مع لاعب ريال مدريد

دخل يوفنتوس الايطالي، سباق التعاقد مع خاميس رودريجيز لاعب ريال مدريد بعد انتهاء اعارته مع فريق بايرن ميونيخ الالماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وكشفت تقارير صحفية ايطالية، أن يوفنتوس الايطالي يرغب في التعاقد مع رودريجيز، بعد ما تعثرت مفاوضات مواطنه نابولي في ضم لاعب ريال مدريد .

وكان خاميس رودريجيز قد دخل في دائرة عدد من الاندية ومن أبرزها نابولي الايطالي و اتلتيكو مدريد و باريس سان جيرمان .

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن إمكانية بقاء جيمس رودريجيز، ضمن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، فى الموسم المقبل، رغم عدد العروض التى وصلت خلال الميركاتو الصيفى الحالى.

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وأضافت الصحيفة أن النادى الملكى، لا يرغب فى التخلى عن خدمات الثنائي إيسكو ورودريجيز خلال الصيف الحالى، الأمر الذى يجعل بقاء النجم الكولومبى الأقرب، فى حال وصول عرض قوى لضم إيسكو.

وكان جيمس رورديجيز قد أعير الموسمين الماضيين إلى فريق بايرن ميونخ الألمانى، مع خيار الشراء مقابل 42 مليون يورو، ولكن رفض النادى البافارى استخدام بند خيار الشراء ليعود إلى المرنجى الصيفى الحالى.

وانضم النجم الكولومبى لصفوف فريق ريال مدريد عام 2014 من موناكو الفرنسي، مقابل 75 مليون يورو، وخاض مع الفريق 111 مباراة فى جميع المسابقات، سجل 36 هدفا وصنع 40 أخرين، وتوج بلقبى دورى أبطال أوروبا والدوري الإسباني.