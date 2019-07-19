رياضة | تعرف على كواليس اجتماع بيريز وزيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على كواليس اجتماع بيريز وزيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وزين الدين زيدان المدير الفني للفريق اجتمعا أثناء معسكر الفريق المقام في مدينة مونتريال بكندا استعدادا للموسم المقبل.



وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن بداية الحديث كانت عن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان حيث يسعى الملكي للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي ودخل ريال مدريد في مفاوضات مع PSG مستغلاً نهاية عقد النجم الشاب في 2022.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه أثناء الاجتماع تحدث زيدان عن الكولومبي جيمس رودريجيز الذي يرغب النادي في التخلص منه عن طريق البيع النهائي وليس الإعارة وهو ما رفضه نابولي الإيطالي، حيث عرض ضم رودريجيز لمدة موسمين على سبيل الإعارة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جلسة بيريز مع زيدان تطرقت للحديث عن مستقبل الويلزي جاريث بيل الذي يرغب في البقاء في الملكي على الرغم من رغبة زيدان في الاستغناء عن خدماته.



وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن الاجتماع شهد الحديث عن موقف كليور نافاس حارس الملكي حيث لا توجد أي نية في رحيل الحارس الكولومبي في الصيف الحالي نظرًا لعدم وجود عروض تصل للقيمة التي حددتها إدارة الميرينجي.