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موعد مشاهدة “مباراة الجزائر والسنغال” اليوم في نهائي أمم افريقيا | تشكيل منتخب الجزائر...

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مباراة الجزائر والسنغال اليوم فى نهائي امم افريقيا اعرف الان ومواعيد مباريات منتخب الجزائر في مباريات نهائي بكأس الأمم الإفريقية 2019 منتخب الجزائر واحد من أهم المنتخبات التي تشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019 الموسم الذي سيقام في مصر وعلى أرض الملاعب المصرية، وسوف نقدم لكم  ميعاد مباراة منتخب الجزائر في كأس نهائي الأمم الإفريقية 2019، حيث استطاع منتخب الجزائر أن يحجز مقعده في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019.

#موعد مباراة الجزائر والسنغال نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019:-

  • الجزائر– : – السنغال: يوم الجمعة 19 يوليو على أرض  (استاد القاهرة) الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة  ، الساعة  22:00 بتوقيت .

موعد مباراة الجزائر ضد السنغال والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة
الجزائر:- السنغال  استاد أستاد القاهرة الجمعة 14 يوليو 2019،
، 21:00 مصر، 22:00 السعودية 		Sport 1 Hungary
Sport 1 Czechia
beIN SPORTS HD 1 FR
Canal + Sport 1 Afrique
beIN SPORTS MAX 2 HD AR
beIN SPORTS MAX 1 HD AR
Eurosport 2 Spain
تايم سبورت (بث أرضي)

صعود منتخب الجزائري للنهائي كأس أمم أفريقيا:

فقد نجح منتخب محاربى الصحراء فى التأهل للدور النهائي للمنافسة على لقب البطولة،  بطولة أمم أفريقيا، بعد فوزه على منتخب نيجيريا  فى دور النصف النهائي بهدفين لهدف لمنتخب نيجيريا، بذلك استطاع المنتخب الجزائري التأهل والصعود.

قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لكاس أمم أفريقيا 2019 مباشر على نايل سات هوت بيرد بدون تشفير

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موعد مباراة نهائي امم افريقيا الجزائر ضد السنغال والقنوات الناقلة

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام السنغال 

المركز قائمة منتخب الجزائر
حراسة المرمى رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكي درجة
الدفاع عيسى ماندي، رفيق حليش، رامي بن سبعيني، مهدي زفان، يوسف عطال، مهدي تاهرات، محمد فارس، جمال بن العمري
الوسط سفيان فيغولي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بداوي، هاريس بلقبلة
الهجوم إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس

الجدير بالذكر أن بطولة أمم أفريقيا 2019 مشارك بها مجموعة من المنتخبات الأفريقية القوية، التي استطاعت أن تتخطى جميع المباريات التي أدتها في التصفيات، ووصلت إلى هنا، أي إلى مصر للعب في التصفيات النهائية للمنافسة على اللقب، والفرق التي ستشارك في البطولة هي:

المجموعة الأولى  (مصر، الكونغو، أوغندا، زيمباوي).
المجموعة الثانية  (نيجيريا، غينيا، مدغشقر، بوروندي).
المجموعة الثالثة  (السنغال، الجزائر، كينيا، تنزانيا).
المجموعة الرابعة  (المغرب، كوت ديفوار، ناميبيا، جنوب أفريقيا).

تعرف على جدول مواعيد مباريات المنتخبات الآتية:

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2019

اللاعب المركز
مصطفى زغبة  فريق وفاق سطيف حارس مرمى
عز الدين دوخة فريق الرائد حارس مرمى
أليكساندر أوكيدجا فريق ميتز حارس مرمى
عيسى ماندي فريق ريال بتيس مدافع
مهدي زفان فريق رين مدافع
مهدي تاهرات فريق لانس مدافع
رامي بن سبعيني فريق رين مدافع
رفيق حليش فريق موريرنسي مدافع
جمال الدين بن العمري فريق الشباب مدافع
يوسف عطال فريق نيس مدافع
محمد فارس فريق سبال مدافع
عدلان قديورة فريق نوتينجهام فورست وسط
هشام بودادي فريق بارادو وسط
إسماعيل بن ناصر إيمبولي وسط
مهدي عبيد فريق ديجون وسط
سفيان فيجولي فريق جالاطة سراي وسط
أندي ديلور فريق مونبيليه مهاجم
ياسين براهيمي فريق بورتو مهاجم
آدم أوناس فريق نابولي مهاجم
رياض محرز فريق مانشستر سيتي مهاجم
إسلام سليماني فريق ليستر سيتي مهاجم
بغداد بونجاح فريق السد القطري مهاجم
يوسف بلايلي فريق الترجي مهاجم

كل الحظ والتوفيق للمنتخب الجزائري المنتخب العربي المشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019.

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