خالد بيومي يؤكد انتقال تريزيجيه لسامبدوريا

رضا علي أكد الناقد والمحلل الرياضي "خالد بيومي " ، انتقال اللاعب محمود حسن "تريزيجيه" إلى نادي سامبيدوريا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . وكتب " بيومي " تغريدة علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا : تريزيجيه 10 مليون يورو سامبدوريا .

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