شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة في الإسماعيلي بسبب الغاء مسابقة 97.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه النادي الإسماعيلي أزمة طاحنة بعد قرار إتحاد الكرة بالغاء مسابقة 97 بدوري الجمهورية بداية من الموسم الجديد وهو القرار الذي يجبر مجلس الدراويش بقيادة ابراهيم عثمان علي الاستغناء عن 12 لاعبا دفعة واحدة.

و يمتلك الدراويش 10 لاعبين من مواليد 97 مع الفريق الأول، وهم.. أيمن رجب وأحمد أيمن ومحمد صادق ووجيه عبدالحكيم ومصطفى فارس ومدحت فقوسة وعبدالرحمن مجدي ووليد عطية ومحمود صلاح وابوجوده، بجانب لاعبي فريق الشباب الذي لم يتم تصعيدهم للفريق الاول منا يعني أن الاسماعيلي سوف يقيد ٥ لاعبين فقط في قائمة الفريق ويستغني عن الباقيين.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك المقرر لها الاربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الاسبوع 27 للدوري.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.