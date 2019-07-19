مصر تواجه كوريا فى بطولة العالم للشباب بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الخميس، منتخب شباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة نظيره الكورى فى إطار ثان مواجهات بطولة العالم المقامة فى البحرين . و يقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التى تضم منتخبات كلا من ، الأرجنتين و كوريا و كوبا. ومن المقرر أن يلتقى شباب الفراعنة مع كوبا غدا السبت، بعدما تقابل مع الأرجنتين أمس الخميس القادم ، حيث استعد منتخبنا الوطنى لهذه البطولة بمعسكر مغلق فى بولندا و يقوده فنيا المدير الفنى حسام عبد العزيز.

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