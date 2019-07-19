رئيس الزمالك للجماهير: 3 صفقات سوبر في الطريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد رئيس نادي الزمالك أنه يعكف الآن في مكتبه حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة على إتمام ثلاث صفقات من العيار الثقيل للنادي الأبيض.

وفي تصريحات لبرنامج الزمالك الرسمي عبر فضائية "المحور" قال رئيس النادي الأبيض:"أود أن أطمئن جماهير النادي، أعكف الآن في مكتبي على إتمام ثلاث صفقات سوبر".

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ونجح نادي الزمالك في إتمام التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي ليعُلن أول صفقاته لخوض منافسات الموسم الجديد 2019-2020.

وأضاف رئيس الزمالك:"لا أريد الحديث عن تفاصيل صفقات الموسم الجديد الآن، لأن الفريق مقبل على مرحلة حاسمة في نهاية الدوري".

وأنهى رئيس النادي الأبيض:"بعد انتهاء المباريات الثلاث في بطولة الدوري ستتفاجئون بقنبلة جديدة كل يوم (صفقة جديدة)، لكن الآن لا حديث سوى عن المباريات المتبقية في الدوري".