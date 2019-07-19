رياضة | ريال مدريد يخطط لضم مبابي على طريقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم مبابي على طريقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن الخطة التي سينفذها ريال مدريد لضم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.



وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن مسئولي ريال مدريد يدركون مدى صعوبة التعاقد مع مبابي هذا الصيف خاصة مع عدم ترحيب إدارة PSG بالتخلي عنه بالإضافة إلى عدم امتلاك الميرينجي للمال الوافر من أجل القيام بصفقة كهذه.



وأفادت صحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد قد يعتمد على اتباع طريقة تعاقده مع هازارد من أجل ضم مبابي.



وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد انتظر حتى وصول هازارد لعامه الأخير في عقده مع تشيلسي قبل أن يتعاقد معه في صفقة كلفت خزائن الملكي ما يقرب من 100 مليون يورو.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يفكر في القيام بالأمر ذاته مع مبابي من خلال انتظار الصيف القادم أو ما يليه من أجل التعاقد معه خاصة وأن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ممتدا حتى عام 2024.