رياضة | سيسيه يستقر على التشكيل المتوقع أمام السنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيسيه يستقر على التشكيل المتوقع أمام السنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أليو سيسه المدير للفني لمنتخب السنغال على تشكيل فريقه أمام الجزائر في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا والتي ستقام على ستاد القاهرة الدولي. ومن المتوقع أن يكون تشكيل السنغال كالتالي :- حراسة المرمى: ألفريد جوميز. Advertisements خط الدفاع: ساليف ساني - شيخو كوياتي، - لامين جاساما - يوسف سابالي. خط الوسط: إدريسا جاي - بابي اليون ندياي - هنري سايفت. خط الهجوم: كايتا بالدي - ساديو ماني - مباي نيانج.

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