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رياضة | الأهلي يفشل في ضم أحمد حجازي لهذا السبب

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‫باتت صفقة انتقال المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي إلى الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري مهددة بالفشل.‬

‫ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية في فأن صفقة انضمام الدولي المصري حجازي لصفوف أهلي جدة السعودي وصلت إلى طريق مسدود.‬

‫وأضافت التقارير بأن السبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود هو طلب النادي الإنجليزي الحصول على 4 ملايين يورو للاستغناء عن عقد اللاعب.‬

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