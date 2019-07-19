رياضة | الأهلي يفشل في ضم أحمد حجازي لهذا السبب

‫باتت صفقة انتقال المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي إلى الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري مهددة بالفشل.‬

‫ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية في السعودية فأن صفقة انضمام الدولي المصري حجازي لصفوف أهلي جدة السعودي وصلت إلى طريق مسدود.‬

‫وأضافت التقارير بأن السبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود هو طلب النادي الإنجليزي الحصول على 4 ملايين يورو للاستغناء عن عقد اللاعب.‬