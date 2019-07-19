رياضة | الأهلي يفشل في ضم أحمد حجازي لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفشل في ضم أحمد حجازي لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
باتت صفقة انتقال المصري أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي إلى الأهلي السعودي خلال الميركاتو الصيفي الجاري مهددة بالفشل.
ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية في السعودية فأن صفقة انضمام الدولي المصري حجازي لصفوف أهلي جدة السعودي وصلت إلى طريق مسدود.
وأضافت التقارير بأن السبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود هو طلب النادي الإنجليزي الحصول على 4 ملايين يورو للاستغناء عن عقد اللاعب.