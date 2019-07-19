شكرا لقرائتكم اختبار طبى لـ "أحمد أيمن " فى الإسماعيلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع اليوم الجمعة أحمد أيمن ظهير النادى الإسماعيلى لإختبار طبى لتحديد موعد لحاقه بتدريبات الدراويش بعد تعرضه لإصابة طفيفة بشد فى العضلة الخلفية على خلفية مشاركته في عمليات التسخين قبل المشاركة فى ودية المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك المقرر لها الاربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الاسبوع 27 للدوري ، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.