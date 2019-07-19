شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يستأنف تدريباته بعد ودية ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى بقيادة محمود جابر تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك، وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية أمس الخميس عقب نهاية ودية المقاولون العرب التى خسرها الدراويش بهدفين مقابل هدف على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر .

وبدأ الدراويش استعداداتهم لمواجهة الزمالك المقرر لها الاربعاء المقبل فى اللقاء المؤجل من الاسبوع 27 للدوري ، وخضع لاعبو الاسماعيلى لقياسات بدنية شاملة وتستهدف القياسات الاطمئنان على سلامة العضلات والتأكد من نسبة الأملاح والدهون في الجسم والتعرف على معدل الحرق والوقوف على نواقص كل لاعب من أجل علاجها قبل خوض غمار البطولات الرسمية.

ومن جانبه وصف ادهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي ودية المقاولون بالمفيدة قائلا :” لدينا اهداف عدة من الوديات اهمها الاحتكاك القوى مع فرق بمستويات متقاربة وهو ما يعد احتكاك جيد للاعبين”.

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وواصل :” نتطلع من الوديات ايضا لتجريب اللاعبين فى اكثر من مركز لتوسيع دائرة الاختيارات بالنسبة للجهاز الفنى ، لاننظر للنتائج فى الوديات بقدر الاهتمام باداء ومستوى كل لاعب مع الفريق”.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجارى.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

يذكر أن مسابقة الدورى العام ستنتهى بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة