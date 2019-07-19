شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه غينيا فى بطولة الأفروكان لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى اليوم منتخب كرة السلة رجال بقيادة عصام عبد الحميد المدير الفنى للمنتخب، مع نظيره فى أولى مباريات بطولة الأفرو كان ، والتى تستمر حتى 28 يوليو الجارى .
وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كل من هيثم كمال ، باسم الليثى ، أحمد عادل، عمر هشام ، وليد عبد الجواد ، أحمد مهيب ، رامى ابراهيم ، أحمد عزب ، عمر عزب ، عمرو عبد القادر ، ابراهيم خالد ، مصطفى مكاوى
وكانت قرعة المنافسات قد أسفرت عن وقوع المنتخب فى المجموعة الرابعة بجانب غينيا وتونس .
ومن المقرر أن يلتقى المنتخب مع تونس بعد غد الأحد فى ثانى مباريات البطولة .
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