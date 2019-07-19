تقارير كتالونية: برشلونة قرر بيع كوتينيو وراكيتيتش الصيف الحالى

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ برشلونة الإسبانى قرارا ببيع نجمى الفريق البرازيلى فيليب كوتينيو والكرواتى إيفان راكيتيتش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة سيقوم ببيع كلا من فيليب كوتينيو وإيفان راكيتيتش، قبل غلق الميركاتو الصيفى الحالى، من أجل جمع مزيد من الأموال.

أضافت الصحيفة أن إرنستو فالفيردى مدرب البارسا، اعترض على رحيل النجم الكرواتى، خاصة وأنه أحد العناصر المهمة فى الفريق، إلا أن إدارة النادى أوضحت لمدرب الفريق،أهمية رحيل راكيتيتش الصيف الحالى.

وكانت شبكة "سكاى" إيطاليا، قد أكدت على أن برشلونة يستعد لتقديم مبلغ 100 مليون يورو، بالإضافة إلى عرض 5 لاعبين وهم فيليب كوتينيو، عثمان ديمبلى، إيفان راكيتيش، نيلسيون سيميدو والبرازيلى مالكوم، من أجل ضم النجم البرازيلى نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويرغب نيمار فى العودة من جديد إلى صفوف برشلونة خلال الصيف الحالى، بعد موسمين فقط، قضاهم مع الفريق الباريسي، بعد رحيله فى صفقة قياسية وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو.