ريبيري وأسرته يصلون القاهرة لمؤازرة الجزائر في نهائى أمم إفريقيا

وصل النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ الالماني وأسرته، إلي القاهرة منذ قليل، لمؤازرة المنتخب الجزائري في المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2019، امام السنغال .
ونشر ريبيري صوراً له عبر "انستجرام"، خلال تواجده في أحد الفنادق بالقاهرة، كما نشرت نجلته حيزية صور لها مع النجم الفرنسي في شوارع القاهرة .
ومن المعروف أن فرانك ريبيري تزوّج عام 2004 بِجزائرية إسمها وهيبة بن ماحي، وُلدت بِفرنسا ومُقيمة هناك، وقبل عقد القران دخل ريبيري في دين الله "الإسلام "، وأطلق على نفسه إسم “بلال”.
وكان ريبيري وعائلته قد نشروا صورا لهم لمؤازرة منتخب الجزائر خلال مباريته في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر .
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