شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يعين الكاميروني نيانت حكماً لـ«النهائي» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هناء البنهاوي (القاهرة)

أعلن «كاف» عبر موقعه الرسمي تعيين سيدي اليوم نيانت الحكم الكاميروني لإدارة المباراة النهائية لأمم أفريقيا التي تجمع الجزائر بالسنغال، بدلاً من فيكتور جوميز الحكم جنوب الأفريقي، كما كان معلنا في وقتٍ سابق.

وسيعاونه كل من مواطنيه إيفارست مينكواندي، وألفيس نجيجو، ومعهما المساعد الثالث السوداني وليد علي والحكم الرابع البنيني إيريك كاستان.

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وكان الكاف قد أعلن الثلاثاء الماضي تعيين فيكتور جوميز لإدارة النهائي، قبل أن يعلن تعديل طاقم الحكام، وأخطر لجان البطولة بهذا التعديل قبل يوم واحد على المباراة النهائية.

ولم يكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سبب قراره بتغيير حكم اللقاء.

نيانت الحكم الكاميروني أدار 3 مباريات خلال البطولة. كانت أولاها في لقاء الافتتاح بين مصر وزيمبابوي، ثم أدار مباراة المغرب وكوت ديفوار في مرحلة المجموعات، ومدغشقر مع تونس في ربع النهائي.