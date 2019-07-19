شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طاقم تدريب النجوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وردة عبدالرزاق (الأحساء) وصل المدرب الجديد لنادي النجوم بالأحساء البرازيلي كلاوديو روبيرتو مساء الإثنين الماضي لمطار البحرين الدولي، يرافقه كل من المساعد الأول رودريغو بيريرا اندري (مدرب بدني)، والمساعد الثاني اليساندرو بارنها الفيس (محلل أداء وإحصاء)، وينضم لهم مدرب الحراس أمجد رفاعي في الجهاز الفني. وتولى المدرب الجديد من يوم أمس مهمات الإشراف على تدريبات الفريق الثاني منذ وصوله، وكان في استقبال المدرب ومساعديه نائب رئيس مجلس الإدارة ناصر القحطاني، ومدير الاحتراف ماهر الجري، ومدير الكرة بالنادي علي الصاهود. وكانت إدارة نادي النجوم أعلنت في المؤتمر الصحفي الأول تعاقدها مع الطاقم البرازيلي لتدريب الفريق للموسم الجديد ضمن دوري الأمير

وصل المدرب الجديد لنادي النجوم بالأحساء البرازيلي كلاوديو روبيرتو مساء الإثنين الماضي لمطار البحرين الدولي، يرافقه كل من المساعد الأول رودريغو بيريرا اندري (مدرب بدني)، والمساعد الثاني اليساندرو بارنها الفيس (محلل أداء وإحصاء)، وينضم لهم مدرب الحراس أمجد رفاعي في الجهاز الفني. وتولى المدرب الجديد من يوم أمس مهمات الإشراف على تدريبات الفريق الثاني منذ وصوله، وكان في استقبال المدرب ومساعديه نائب رئيس مجلس الإدارة ناصر القحطاني، ومدير الاحتراف ماهر الجري، ومدير الكرة بالنادي علي الصاهود. وكانت إدارة نادي النجوم أعلنت في المؤتمر الصحفي الأول تعاقدها مع الطاقم البرازيلي لتدريب الفريق للموسم الجديد ضمن دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الرياضي 2019/2020.

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