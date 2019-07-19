شكرا لقرائتكم خبر عن النعيمة وجميل وعبدالجواد يحفزون «أخضر الشاطئية» قبل مواجهة مصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

حفز نجوم المنتخب السعودي السابقون صالح النعيمة، أحمد جميل ومحمد عبدالجواد، لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية الذين سيخوضون اليوم (الجمعة) المواجهة الثانية أمام المنتخب المصري ضمن بطولة نيوم الدولية، التي تختتم منافساتها غدا السبت، وحرص النعيمة وجميل وعبدالجواد على بث الروح والحماس لدى لاعبي المنتخب بكلمات معنوية تسهم في دعم اللاعبين لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية، وكان منتخبنا الوطني اختتم استعداداته لمواجهة المنتخب المصري بحصة تدريبية استرجاعية في صالة الحديد تحت إشراف المدير الفني البرازيلي إليكس براغا، وذلك بعد فوزهم في مباراتهم الافتتاحية أمس الأربعاء على منتخب الصين بنتيجة 6/‏5.

من جهته، طالب المدير الفني للأخضر اللاعبين ببذل قصارى الجهد لتحقيق نتيجة إيجابية، ومواصلة الانتصارات في البطولة، مؤكداً أن المنتخب المصري يُعتبر من أقوى المنتخبات العالمية.