شكرا لقرائتكم خبر عن ضمك يضم أبوسبعان إلى صفوفه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن نادي ضمك ضم اللاعب محمد أبوسبعان (29 عاما) إلى صفوفه. وغرد نادي ضمك عبر حسابه في «تويتر» بـ«أبوسبعان ضمكاوي». يذكر أن أبوسبعان كان قد لعب لأندية: هجر، الاتحاد، الفتح، الفيصلي.



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