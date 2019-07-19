شكرا لقرائتكم أول ظهور لفرجانى ساسى فى التدريبات الجماعية استعدادًا للجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سلطت صفحة الزمالك الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، الضوء على الظهور الأول للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى. و خاض ساسى مرانه الأول مع الفريق بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر وتنتهى اليوم الجمعة بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال. Advertisements ويستعد الزمالك لمواجهاته بمباراة الجونة، التى ستقام فى الثامنة من مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، التى ستقام على ستاد الجونة، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولها أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

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