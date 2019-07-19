شكرا لقرائتكم أشرف بن شرقى يجتاز الاختبارات الطبية للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استطاع أشرف بن شرقى مهاجم الزمالك الجديد، اجتياز الكشف الطبى الذى خضع له تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق، على أن يغادر القاهرة خلال الساعات القادمة من أجل جمع متعلقاته ثم العودة للانضمام إلى الفريق الأبيض.

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وفضل مسئولو الزمالك إرجاء عقد مؤتمر صحفى تقديم أشرف بن شرقى خلال الوقت الجارى نظرا للتركيز فى الـ3 مواجهات الحاسمة للفريق فى الدورى والتى ستكون بدايتها بمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأحد المقبل، ثم الإسماعيلى، والأهلى على التوالى يومى 24 و28 من يوليو الجارى على الترتيب.

ولعب بن شرقى من قبل فى عدة أندية منها فى الدورى المغربى والسعودى والفرنسى حيث يبلغ من العمر 25 عاما ومن مواليد 24 سبتمبر 1994، بدأ مسيرته فى نادى المغرب الفاسى وشارك معهم فى 29 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها وفى عام 2016 انتقل إلى الوداد المغربى، ولعب له موسمين، شارك خلالهما فى 35 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 7، وتوج بن شرقى مع الفريق المغربى ببطولة دورى أبطال أفريقيا عام 2017، على حساب الأهلى المصرى، وفى عام 2018 انتقل للدورى السعودى من خلال نادى الهلال، والذى أحرز معه 3 أهداف من أصل 13 مباراة شارك فيها مع الفريق السعودى، وتمت إعارته إلى نادى لانس الفرنسى قبل أن يعود إلى الهلال ثم انضم للزمالك مؤخراً لمدة 3 مواسم مقبلة.