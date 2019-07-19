شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لمحمد إبراهيم: فين عروض الأهلى اللى صاحبك بيتكلم عنها؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع محمد ابراهيم نجم الفريق قبل انطلاق مران الفريق الكروى الأول اليوم بملعب عبد اللطيف أبورجيلة بقلعة ميت عقبة.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز

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وطالب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأذاعها برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية من اللاعب ضرورة التركيز فى المباريات المقبلة للفريق مع الزمالك، متسائلًا : من أين يأتى أصدقائك بعروض الأهلى التى يتحدثون عنها.

وقال مرتضى منصور للاعب أنه لن يقف أمام أى لاعب فى الفريق لكن بعد انتهاء مباريات الفريق المتبقية بالدورى المصري.