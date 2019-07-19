شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: ربنا ياخد جروس ويخلص الدنيا منه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حمل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مسئولية ضياع العديد من النقاط ببطولة الدورى المصرى الممتاز.
ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز
وقال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك خلال الجلسة التى عقدها مع اللاعبين قبل انطلاق المران وأذاعها برنامج "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور الفضائية: "ربنا ياخد كريستيان جروس هو سبب المشكلة اللى وقعنا فيها وكنا من شهر أبطال الدورى لولا التفريط والخسارة من فرق أضعف من حيث الامكانات من الفريق الأبيض.
وأكد مرتضى منصور دعمه للمدرب الحالى خالد جلال قائلًا: "لدينا ثقة فيه بشكل كبير موجهاً تحذيرا للاعبين علينا ان نلتزم بتنفيذ تعليماته فى المباريات حتى نستطيع تحقيق اللقب".
وأوضح مرتصى منصور: "الحمد لله ماشمش نادى لحد دلوقى".
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