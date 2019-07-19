شكرا لقرائتكم أمير مرتضى يضرب بقوة فى أزمة محمود كهربا مع الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، على أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الهارب من الصفوف.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز

أضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور أن اللاعب الذى يسعى الى استعطاف الجماهير بكلمات على السوشيال ميديا بينما كان فى السابق يقوم بالبصق على الجماهير نفسهم.

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تابع المشرف العام على الفريق الأول بنادى الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تعرف كيفية الحفاظ على حقوقها بالكامل وان عملية التقييم أو تعديل العقود تكون وفق منظومة وان النادى لن يقبل بلى الذراع من أى لاعب يرغب فى الحصول على 30 مليونا وهو فى الوقت نفسه يساوى مليونا واحد.

وأكد أمير مرتضى منصور أن الزمالك أكبر من أى لاعب ولن يكون هناك أزمة فى بقاء أو رحيل أى لاعب مطالبا من يريد الحل أن يذهب للزمالك للاعتذار دون أن تكون هناك جلسات خارجية لأن النادى فى النهاية عنوانه معروف.