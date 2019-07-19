شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: السافل سيعود أقوى مما كان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك، أن إدارة ناديه لا تتعجل عودة اللاعب مصطفى فتحى "السافل" للمشاركة فى المباريات التى يخوضها سواء بالدورى المصرى أو غيرها.
ويستعد الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك لخوض مباراة الجونة فى أولى مباريات الحسم فى الدورى الممتاز
أضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الزمالك اليوم" المذاع عبر قناة المحور أن مصطفى فتحى يتأهل حاليا للمشاركة فى المباريات وأن العملية التى أجراها اللاعب ستجعله خلال الفترة المقبلة يشارك فى المباراة بالكامل ويكون قادرًا على منح الزمالك ما يحتاجه.
وشدد أمير مرتضى أن السافل مستقبل الفريق وأحد الحلول التى يعتمد عليها الفريق سواء خلال الفترة المقبلة أو الماضية.
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