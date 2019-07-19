شكرا لقرائتكم خبر عن طالب السيد يشرح أهمية التجارب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من أن التجارب التي تجرى اليوم لن يتم احتساب أي أزمنة رسمية من خلالها، فإنها تحمل أهمية كبرى لكل الفرق المشاركة. وعن أهمية التجارب تحدث طالب السيد مدير الفريق، موضحاً دورها في اختيار الأدوات الصحيحة من أجل دخول السباق والإعدادات الأنسب، وقال: «من أهم الأسرار في سباقات الإكس كات، اختيار المروحة الصحيحة لدخول المنافسة والتي تعطي للزورق الأداء الأسرع في السباق، ولذلك أمامنا اليوم فرص كثيرة من أجل التوصل لأفضل مروحة، من أجل دخول السباق، وكذلك فإن التجارب ستفسح المجال أمام المتسابقين من أجل التأقلم أكثر مع المسار والالتفافات المختلفة. نريد الوصول إلى الدرجة القصوى من التمكن قبل دخول السباق، ولذلك سنكون اليوم حاضرين في التجارب الحرة عبر الفترات الثلاث المختلفة».
كانت هذه تفاصيل خبر طالب السيد يشرح أهمية التجارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.