طالب السيد يشرح أهمية التجارب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - على الرغم من أن التجارب التي تجرى اليوم لن يتم احتساب أي أزمنة رسمية من خلالها، فإنها تحمل أهمية كبرى لكل الفرق المشاركة. وعن أهمية التجارب تحدث طالب السيد مدير الفريق، موضحاً دورها في اختيار الأدوات الصحيحة من أجل دخول السباق والإعدادات الأنسب، وقال: «من أهم الأسرار في سباقات الإكس كات، اختيار المروحة الصحيحة لدخول المنافسة والتي تعطي للزورق الأداء الأسرع في السباق، ولذلك أمامنا اليوم فرص كثيرة من أجل التوصل لأفضل مروحة، من أجل دخول السباق، وكذلك فإن التجارب ستفسح المجال أمام المتسابقين من أجل التأقلم أكثر مع المسار والالتفافات المختلفة. نريد الوصول إلى الدرجة القصوى من التمكن قبل دخول السباق، ولذلك سنكون اليوم حاضرين في التجارب الحرة عبر الفترات الثلاث المختلفة».