شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر والسنغال.. نهائي البحث عن التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود منتخبا الجزائر والسنغال لمواجهة بعضهما بعضاً في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر، عندما يلتقيان الساعة 11 من مساء اليوم الجمعة، في المباراة النهائية.

وقدم المنتخبان العروض الأكثر متعة وإقناعاً على مدار البطولة واستحق الصعود للنهائي.

وتحمل المباراة طابعاً استثنائياً، إذ إن المنتخبين، رغم عراقتهما، لم يصلا إلى النهائي إلا نادراً، علماً بأن المنتخب الجزائري توج باللقب مرة واحدة، وكان ذلك قبل 29 عاماً، في حين لم يعرف السنغالي طعم التتويج على مر تاريخه.

وإذا كان المنتخب الجزائري فاز على السنغال في المباراة التي جمعتهما بالدور الأول 1-صفر، فان لقاء اليوم يحمل طابعاً خاصاً بينهما، بالنظر إلى سعي كل منتخب لاعتلاء عرش الكرة الإفريقية حتى انطلاق النسخة المقبلة للبطولة التي ستقام بالكاميرون عام 2021.

ويمتلك المنتخب الجزائري (محاربو الصحراء) أفضلية كبيرة في تاريخ مواجهاته مع نظيره السنغالي التي بدأت في عام 1977، ففي 22 مباراة سابقة جرت بينهما على الصعيدين الرسمي والودي، حقق منتخب الجزائر 13 فوزاً، مقابل 4 انتصارات فقط للسنغال، بينما خيم التعادل على خمسة لقاءات.

وفي الإحصاءات أيضاً تحتل السنغال (أسود تيرانجا) المركز الأول إفريقياً في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، لكنها تبحث عن لقبها القاري الأول، وستخوض النهائي اليوم للمرة الأولى منذ عام 2002 حين خسرت أمام الكاميرون بركلات الترجيح. من جهته يخوض المنتخب الجزائري المباراة النهائية للمرة الأولى منذ تتويجه الوحيد باللقب على أرضه عام 1990، وهو قدم في هذه البطولة بإشراف مدربه جمال بلماضي، أداء جعله في نظر العديد من المعلقين والمدربين أبرز المرشحين لنيل اللقب.

وأكد بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر في المؤتمر الصحفي ثقته الكاملة بلاعبيه بتحقيق الانتصار على السنغال.

وقال بلماضي: «إذا أردنا التحدث عن مباراة دور المجموعات ضد السنغال، فالمباراتان مختلفتان بالكامل».

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وأوضح «في دور المجموعات قلت إن المباراة ضد السنغال غير حاسمة، الآن هي مباراة مهمة وحاسمة، هذا هو الفارق».

وأضاف «التركيز يأتي من تلقاء ذاته، مقاربة اللاعبين حيال المباراة واضحة جداً. الأهم أن نبقى مصممين كما كنا عليه حتى الآن»، متابعاً «نحضّر على كل المستويات بأفضل ما يمكن وبطبيعة الحال بهدف الفوز».

وتابع رداً على سؤال حول إذا كان يتوقع مؤازرة الجمهور المصري لمنتخب الجزائر: «لدينا جماهير بالفعل قادمة من الجزائر، وهذا أمر كاف بالنسبة إلينا، وإذا أرادت الجماهير المصرية الانضمام لنا «فأهلاً بهم» وإذا لم يريدوا فتكفينا جماهيرنا».

وأوضح: «سأحفز لاعبي فريقي بالتأكيد، لكن لن أخبر الصحافة بما سأقوله».

من جهته، أكد آليو سيسيه مدرب السنغال رغبته في أن يعوض منتخب «أسود التيرانجا» خطوة ناقصة قام بها في مواجهة المنتخب الجزائري في الدور الأول.

وقال سيسيه الذي يأمل بمنح بلاده لقبها الأول في البطولة «قمنا بخطوة ناقصة ضد الجزائر في الجولة الثانية، لكن تلك المباراة أتاحت لنا العودة»، وتقديم أداء أفضل في ما بعد.

وأضاف «الجزائر منتخب كبير، نحترم الجزائر. بعد الخسارة خضنا مباريات صعبة، واليوم نحن في النهائي مصممون على الفوز ببساطة».

وتابع: «الجزائر حققت مسيرة ناجحة، وهذا يعني أن المنتخبين كبيران»، مشدداً على أن النهائي «عادة ما يكون متقارباً، والتفاصيل الدقيقة هي التي ستحسم النتيجة».

وقال سيسيه بشأن انتظار السنغال طويلاً لتصل للنهائي للمرة الثانية: «17 عاماً هي فترة طويلة، منذ ذلك الحين أقيمت بطولات عدة لأمم إفريقيا، وصلنا إلى النهائي بعد عمل كبير، لكن أيضاً بعد خيبات كبيرة، والكثير من الدموع». وتابع «لا نعتزم التوقف عند المباراة النهائية، نريد أكثر من ذلك».