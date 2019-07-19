الرزوقي يفوز برئاسة «آسيوي الكاراتيه» باكتساح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز مرشح الإمارات اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بمنصب رئيس الاتحاد الآسيوي للكاراتيه باكتساح، بحصوله على (39 من 39 صوتاً) لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد القاري، ليحسم الرزوقي المنصب في الانتخابات التي جرت أمس في العاصمة الأوزبكية طشقند بجدارة في سابقة تاريخية عبرت عنها نسبة التصويت التي بلغت 100%، بعدما أقصى منافسه تشانج جونج هيو من تايبيه الذي خرج بصفر نقاط، مبتعداً عن الاتحاد بعدما فرض سيطرته عليه مدة دامت أكثر من ربع قرن من الزمان ما بين منصبي الأمين العام والرئيس.

حضر الانتخابات، راشد علي المزروعي القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة في أوزبكستان، ورستم شمكمنوف رئيس اللجنة الأولمبية الأوزبكية، والإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي.

وفي سياق متصل، فاز المرشح الثاني للإمارات، راشد عبدالمجيد آل علي الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للكاراتيه، وأصبح الأقرب للاحتفاظ بمنصب نائب الرئيس الذي شغله في الدورة الماضية، وضمت التشكيلة الجديدة اللواء «م» ناصر الرزوقي رئيساً، والأعضاء، الإماراتي راشد عبدالمجيد آل علي، والعراقي الدكتور عادل عيدان، والأردني معين فاعوري من غرب آسيا، والأوزبكي علم جون والكازاخستاني عبدالله ييف من وسط آسيا، والهندي بهرات شارما من جنوب آسيا، وجي كوان من ماكاو والياباني شيكوكوريهارا من شرق آسيا، والفيتنامي فو سون ها والماليزي تان سري محمد من جنوب شرق آسيا، علاوة على عضو سيختاره الرئيس بالتعيين، بالإضافة إلى عضوية رئيس الاتحاد الدولي.