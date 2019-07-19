دي ليخت زميلاً لأساتذة الدفاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي يوفنتوس رسمياً التعاقد مع مدافع أياكس أمستردام ومنتخب هولندا الواعد ماتيس دي ليخت لمدة خمسة أعوام، وجعله أغلى مدافع في العالم.

وبلغت قيمة الصفقة 75 مليون يورو إضافة إلى 10,5 مليون يورو مكافآت، وبات دي ليخت أغلى مدافع في العالم بعدما تفوق على مواطنه قائد منتخب هولندا وفريق ليفربول فيرجيل فان دايك.

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وأعرب يوفنتوس عن سعادته بالتعاقد مع قائد أياكس أمستردام، مشيداً بمدافعه الجديد «مهارة فنية، قوة بدنية هائلة، رؤية ثاقبة في الملعب، إدارة وديناميكية دفاعية، حس تهديفي وخصوصا بالرأس: ماتيس توليفة مثالية للمدافع الحديث». وعلق مينو رايولا وكيل أعمال دي ليخت على الصفقة قائلاً «بالنسبة لأي مدافع، فإن إيطاليا هي الأفضل دائمًا».

ويتقن الدولي الهولندي الفارع الطول (1,89 م) اللعب بكلا القدمين ويحسن التمركز في أرضية الملعب بشكل رائع.

وسيجاور دي ليخت في يوفنتوس وبإشراف المدرب ماوريتسيو ساري «أساتذة الدفاع» جورجو كييليني (34 عاماً) وليوناردو بونوتشي (32 عاماً)، علماً ان كييليني استهل مسيرته الاحترافية صيف 2000 عندما كان دي ليخت، المولود صيف 1999، يبدأ خطواته الأولى في الحياة.