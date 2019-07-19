العُماني نصيب يوقع للإمارات.. وإفريقي آخر في الطريق

وقّع نادي الإمارات رسمياً مع اللاعب العُماني خليل نصيب عقداً لمدة ثلاثة أعوام، وكان خليل المقيد في قائمة المقيمين قد فسخ عقده مع نادي دبا الفجيرة، تمهيداً للانتقال لقلعة الصقور، ويلعب نصيب في خط الهجوم وكان قد سجل خمسة أهداف لفريق العروبة في دوري الأولى العام الماضي وصنع مثلها على الرغم من أنه انضم للعروبة في فترة الانتقالات الشتوية معاراً من النواخذة.

وبدأ خليل مسيرته ضمن المراحل السنية في نادي مسافي ثم انتقل لشباب الأهلي قبل أن يوقع لدبا الفجيرة ثم أعير للعروبة، ويعتبر إضافة مهمة لفريق الصقور كونه يجيد اللعب في كل وظائف الهجوم، كما يمتاز بقوة وطول يساعده على التفوق في الكرات الهوائية، وينتظر أن يكون الإمارات استقبل أمس الأول لاعباً إفريقياً آخر، بعد أن تعاقد مع الرواندي حكيم الزمانا، ويلعب الوافد الجديد في وظيفة صانع الألعاب وقد شارك مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا بمصر، وحال اكتملت المفاوضات واجتاز الفحص الطبي سيتم التعاقد معه خلال اليومين القادمين.

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وكان النادي تعاقد مع مهاجم فرنسي من مواليد الدولة وبذلك يكون الإمارات أكمل الخانات الخاصة بمواليد الدولة والمقيمين، وقررت إدارة شركة كرة القدم التروي في اختيار اللاعبين المواطنين وأكدت أن العناصر الجديدة على صعيد المواطنين ستكون محدودة لإتاحة الفرصة للاعبين الشباب في الفريق والاعتماد عليهم.

ومن جهة أخرى، استقبل أحمد البادي نائب مشرف عام المراحل السنية وجاسم الرئيسي مسؤول العلاقات العامة بمطار دبي، كل من إبراهيم ياسر الشامسي وأحمد عيسى الدبل وعلي عيسى العلي حراس فرق 17 و16 و14 سنة بنادي الإمارات العائدين من صربيا حيث خضعوا لفترة معايشة هناك بإشراف الخبير زكريا أحمد المحاضر بالاتحاد الآسيوي إلى جانب حراس من ناديي العين وبني ياس.

وأشاد محمد إسماعيل العوضي رئيس شركة كرة القدم بالحراس الثلاثة، وذكر أنهم أصحاب موهبة والنادي حريص على تطورهم من أجل الاستفادة منهم في المستقبل، وقال: «توجه الإدارة الاهتمام بالقاعدة والفئات السنية من أجل تقديم لاعبين مؤهلين بطريقة صحيحة وعلمية للفريق الأول في المستقبل القريب، ولا شك أن مثل هذه التجارب وفترات المعايشة تضيف لرصيدهم وتمنحهم خبرة جيدة».