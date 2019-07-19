انطلاقة مميزة لمخيم الخان للرياضات البحرية بالشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق المخيم البحري الصيفي الذي ينظمه نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية على شواطئ الخان بمدينة الشارقة، تحت شعار «عيش حياة البحر»، بدعم مجلس الشارقة الرياضي، وحقق المخيم الذي يستمر حتى الاثنين المقبل، نجاحاً لافتاً في بدايته، إذ شهد منذ يومه الأول إقبالاً كبيراً من كافة الأعمار المستهدفة من 10 وحتى 14 سنة، من تلاميذ مدارس الشارقة المحبين لممارسة الرياضات البحرية.

ويستهدف المخيم تحقيق الأهداف المرجوة التي منها تطوير مهارات الطفل الفكرية، وتعزيز قدراته في الرياضات البحرية، وتحمل المسؤولية، وبناء العلاقات خارج نطاق المدرسة والعائلة، وتشمل أنشطة المخيم: ممارسة الدراجات المائية، التجديف، صيد الأسماك، الغوص، كرة الطائرة، كرة القدم، التجديف الأرضي، دورة في الإنقاذ، بجانب سباقات «البنانا بوت» و«الجيت بوت»، والرحلات الترفيهية.

وتوقع أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لنادي الشارقة البحري، المشرف العام على المخيم، نجاحاً كبيراً لمخيم الشارقة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة النادي برئاسة علي بن سالم المدفع رصد كل الإمكانيات المتاحة لنجاح مخيم خورفكان الذي اختتم الأسبوع الماضي، ومخيم الخان الذي انطلق مؤخراً.

وذكر أن المخيمات التي يحرص النادي على تنظيمها نجحت في خلق قاعدة من ممارسي الرياضات البحرية بشتى أنواعها، وهذه القاعدة سيكون لها مستقبل طيب في مختلف الرياضات البحرية مستقبلاً.