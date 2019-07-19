«زوارق أبوظبي» تبدأ مشوار مونديال العالم ل «الإكس كات» من إيطاليا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بطموح الدفاع عن لقب 2018 للإكس كات، تستمر مغامرات فريق أبوظبي الإماراتي في أوروبا، حيث حلّ الفريق في مدينة ستريسا الإيطالية من أجل المشاركة في الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الإكس كات، والتي تنطلق ابتداء من اليوم وحتى بعد غد بمشاركة 14 زورقاً و28 متسابقاً يأتي في مقدمة هذه الزوارق زورق «أبوظبي 4» حامل اللقب بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي، و«زورق أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير.

وتحت سقف بطولة الإكس كات، يجتمع عدد من أشرس وأقوى الفرق العالمية في هذه الفئة، حيث تبرز مشاركة زورق شرطة دبي بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي أحد الإضافات القوية للرياضة الإماراتية، وأيضاً الإيطالي المحنك جيوفاني كاربتيلا، حيث يعد أحد أقوى المرشحين للفوز بهذه الجولة، لاسيما أنها تقام على أرضه ووسط جماهيره، ولكن يمتلك فريق أبوظبي الإعداد المناسب والملائم لهذه الجولة وأيضاً التحضير المسبق من أجل المنافسة على لقب افتتاح الموسم للإكس كات.

وتأتي هذه المحطة والمشوار بعد ثلاثة أسابيع ناجحة لفريق أبوظبي في ثلاث دول مختلفة حقق من خلالها لقب الجولة الأولى من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2 وصدارة الترتيب العام، والمركز الثاني والثالث في ثالث جولات بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 ليحافظ أيضاً على صدارة الترتيب العام، واللقب التاريخي بإحراز ذهبية وفضية التحدي الكلاسيكي العالمي لزوارق الفورمولا2، ويتسلح فريق أبوظبي بمعنويات عالية وكبيرة وهو يخوض هذه الجولة الافتتاحية من أجل أن يحافظ على لقب البطولة الذي حققه في الموسم الماضي وبنجاح كبير للمرة الأولى في تاريخه أيضاً.

Advertisements

وكانت فعاليات الجولة، انطلقت أمس مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي للفرق المشاركة وسيكون اليوم خاصاً بالتجارب الحرة لكل الفرق المشاركة، حيث ستبدأ التجارب من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر على ثلاث مراحل إلى السادسة مساء، وسيكون يوم غد موعد انطلاق سباق الزمن الأفضل للجولة، ثم انطلاق تحدي السباق الرئيسي الأول في تمام الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات، ويتكرر المشهد يوم الأحد مع انطلاق السباق الرئيسي الثاني وختام هذه الجولة.

ويأمل فريق أبوظبي عبر جولة الافتتاح في ستريسا تحقيق العديد والكثير من الأهداف، أهمها إحراز المراكز الأولى في المنافسة والوصول إلى النقاط والرصيد الأفضل لكي يبقي على آماله وحظوظه مرتفعة في الحفاظ على اللقب العام لموسم 2019 من خلال هذه المنافسة والتحدي الرياضي القوي الذي من المتوقع أن يأخذ حيزاً لخمس إلى سبع جولات طوال الموسم تبدأ من ستريسا في إيطاليا.

وأكد سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي، جاهزية فريقه واستعداد زوارق «أبوظبي 4» حامل اللقب و«أبوظبي 5» والاستعداد الكامل كي يدافع الفريق عن لقب البطولة خاصة وأنه قد قدم تدريبات وتمارين قبل أسابيع في إمارة أبوظبي ووصل إلى المستوى المنشود من اللياقة والجاهزية، وقال الرميثي: «بدأنا الاستعداد للجولة مبكراً وتحضيراتنا كانت متواصلة منذ فترة خاصة أن جولة الافتتاح مهمة لنا، ومن الضروري أن نسجل بداية قوية في الحفاظ على اللقب، غداً وبعد غد هو فرصة كبيرة من أجل حصد النقاط والانطلاق باطمئنان نحو المشاركة في بقية الجولات».