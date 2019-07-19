شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد ينافس حسن شحاتة على تدريب منتخب مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: إبراهيم ربيع

كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة المصري، أن الفرنسي هيرفي رينارد دخل دائرة المرشحين بقوة لتدريب منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، الذي تمت إقالته مؤخراً، بعد خروج المنتخب من دور ال16 لكأس الأمم الإفريقية.

وتابع المصدر أن هناك ترقباً لإنهاء رينارد عقده مع المنتخب المغربي وسيتم التفاوض معه لمعرفة طلباته المادية لقيادة منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، في حالة رحيله بشكل رسمي عن المنتخب المغربي.

ويعد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب، ومن بعده إيهاب جلال المدير الفني الحالي للنادي المصري أقوى المرشحين لتدريب المنتخب في حالة فشل التعاقد مع مدرب أجنبي.

في شأن مختلف، أخطر محمود علاء مدافع الزمالك، مسؤولي النادي الأبيض بتلقيه مفاوضات من عدد من الوسطاء من أجل الانتقال إلى صفوف النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض طالبه هو وجميع اللاعبين الأساسيين في الوقت الحالي بغلق ملف الانتقالات نهائياً والتركيز فقط في حسم الدوري الممتاز في المباريات الحاسمة للقب بداية من مواجهة الجونة التي ستقام بعد غد الأحد ثم الإسماعيلي والأهلي على التوالي يومي 24 و28 من يوليو/ تموز الجاري على الترتيب.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الانتصارات في الثلاث مباريات المتبقية له بالدوري للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، وذلك بعدما احتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدوري للموسم الجاري.

وسيؤجل محمود علاء ملف عرض النصر السعودي بجانب العروض الأخرى التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة لحين الانتهاء من خوض المواجهات الحاسمة للفريق الأبيض في بطولة الدوري الممتاز مع التأكيد على رغبته في تفضيله الدوري السعودي عن العروض الأخرى.

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من ناحية أخرى، يخوض الزمالك بقيادة خالد جلال، تدريبه الأخير في القاهرة عصر اليوم الجمعة استعدادا لمواجهة الجونة بالدوري. وسيشهد تدريب اليوم تطبيق خطة المباراة وشرح نقاط القوة والضعف في المنافس وتكتمل الصفوف البيضاء بانضمام الدولي التونسي فرجاني ساسي إلى صفوف الفريق بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده في بطولة أمم إفريقيا 2019 فيما يفتقد الأبيض في مواجهة الجونة خدمات المغربي خالد بوطيب، الذي تعرض لإصابة في الركبة مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا ويتم تأهيله حالياً.

على صعيد مختلف، ورغم إعلان جهاز الكرة بالأهلي عدم حاجة النادي للتعاقد مع حارس جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل وجود الثلاثي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي، إلا أن هناك اتصالات جمعت مسؤولي الأهلي مع أحمد الشناوي حارس بيراميدز.

ويحاول الأهلي إفساد انتقال أحمد الشناوي للزمالك، بعد أن نمى لمسامعهم رغبة الزمالك في استعادته لتعويض إصابة محمود جنش الذي تعرض لإصابة طويلة، رغم دخول الأبيض أيضاً في مفاوضات لضم محمد عواد حارس الإسماعيلي.

وطالب المسؤول الأهلاوي الشناوي بعدم التوقيع للزمالك، كاشفاً له أنه توجد نية لضمه خلال الفترة المقبلة، حتى إن لم يحدث ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وهو الأمر الذي رحب به الحارس الدولي، خاصة أنه كان قريباً من اللعب للأهلي قبل الانتقال لصفوف فريق بيراميدز ويرغب بشدة في خوض التجربة مع الفريق الأحمر.

وفي شأن آخر دخل مسؤولو بيراميدز في مفاوضات جادة مع الأهلي لضم أحمد ريان مهاجم الفريق، بحيث يدخل في صفقة علي جبر، الذي أصبح قريباً للغاية من ارتداء القميص الأحمر.

ويتفاوض بيراميدز مع الأهلي حالياً بخصوص اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الأحمر لبيراميدز في صفقة شراء علي جبر، إلا أن هناك خلافاً نشب في الساعات الأخيرة بين الطرفين، بسبب رغبة بيراميدز في استعارة محمد شريف، مع وضع بند يسمح له بشرائه نهائياً بعد انتهاء فترة الإعارة، وهو الأمر الذي تحفظ عليه الأهلي حتى هذه اللحظة وطلب عودة اللاعب مباشرة بعد الإعارة.

وكان الأهلي قد اتفق مع بيراميدز على إعارة محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر لبيراميدز في الموسم الجديد، ليصبح أول تعاون رسمي بين الناديين، بعد الانتهاء من كافة تفاصيل التعاقد قبل نشوب الخلاف.