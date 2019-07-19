شكرا لقرائتكم خبر عن «منصة التشجيع» تؤكد دور الجمهور في تطوير كرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وجميع الأطراف العاملة في كرة القدم بالدولة، ضرورة عكس الوجه الحضاري للدولة في ملاعبنا الرياضية وتعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية وتوحيد الجهود لإسعادهم وترسيخ ثقافة التشجيع الإيجابي والتواصل بينهم من خلال الاستفادة المثلى من وسائل التواصل الاجتماعي لنقل الرسائل الإيجابية وثقافة النقد البناء بين جميع أطراف اللعبة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي وحمل عنوان «منصة التشجيع الرياضي» والذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي بمشاركة متحدثين من المجلس وشرطة دبي وأندية دبي وممثلي اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين والمؤسسات الإعلامية وعدد من الكتاب والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدث في اللقاء اللواء عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ووليد إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين، وبطي الفلاسي مدير إدارة التوعية الأمنية بشرطة دبي، وأحلام الفيل مسؤولة الاتصال المؤسسي في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، وحسن حبيب نائب مدير قناة دبي الرياضية، ومحمد علي عامر المدير التنفيذي لنادي الوصل، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين لأندية دبي، والإعلاميين البارزين ومديري الإدارات والأقسام بمجلس دبي الرياضي وشرطة دبي، ومديري المراكز الإعلامية، ورؤساء الروابط الجماهيرية بأندية دبي.

وقال ناصر أمان آل رحمة: «نعمل في مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي من أجل جعل ملاعبنا أجمل وأجواء التشجيع في مدرجاتنا تكون صورة من جمال وطننا وسعادة أبناء شعبنا».

وتابع: «الجمهور محور مهم في نطاق عملنا، كونه عنصراً أساسياً في نجاح وتطور وانتشار اللعبة، ونحن ندرك أنهم يعشقون أنديتهم، ولا نريد أن نصادر حق الجمهور في التعبير عن شعوره في الفوز أوالخسارة، لذلك نؤكد فتح قنوات التواصل بين الأندية والجمهور لترسيخ ثقافة النقد البناء».

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وأضاف: «سيعمل المجلس من خلال القانون الخاص به وبالتعاون مع الأندية على دعم علاقة التواصل بين الأندية وجماهيرها، كما تواصل شرطة دبي جهودها الرائعة في تأمين الملاعب وتواصل المؤسسات الإعلامية دورها التوعوي في محاربة الظواهر السلبية والتشجيع على تبني أسلوب الحوار الراقي والنقد البنّاء».

واستمر: «يسعدني أن نلتقي مع ممثلي القطاع الرياضي والإعلامي سويًا، لنناقش أحد أهم القضايا التي تخص الجمهور وهي التشجيع وما يلحق به من ردود أفعال تكون أحيانًا سلبية، ولا يمكن أن يتحمل الجمهور وحده المسؤولية عن الجوانب السلبية فجميع الأطراف تتحمل المسؤولية حيث إنه لا توجد أي قنوات تواصل مفتوحة بين الأندية والجمهور الذي لا يجد من يستمع له لكي يعبر عن رأيه، كما نلاحظ أيضًا خلو المدرجات من المشجعين في الفترة الأخيرة، لذلك يجب التخطيط ووضع الحلول لإعادتهم».

وأضاف: «نمتلك في دولتنا أفضل المنشآت الرياضية المصممة وفق أحدث المعايير العالمية، كما أنه توجد حرية تعبير خاصة في المجال الرياضي، ودورنا أن ننمي الوعي لدى الجمهور بحدود التشجيع، ومدى خطورة التعبير عن المشاعر بصورة سلبية تجاه الآخرين».

وبدوره قال بطي الفلاسي: «تعودنا أن تكون دولتنا الأفضل على الإطلاق ممثلة في رموزها ومنشآتها وبطولاتها الرياضية وحتى في جماهيرها، لقد أطلقنا حملة التزامكم سعادة التي تهدف إلى التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي ومنذ إطلاقها وجدنا استجابة كبيرة من المؤسسات الرياضية والإعلامية، وهو ما أدى بشكل لافت إلى انخفاض الظواهر السلبية في المدرجات».

وتم خلال اللقاء شرح القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية وتوضحيها بنماذج عملية من الواقع، كما تم التأكيد على تدريب وتأهيل المسؤولين عن المواقع الإلكترونية والحسابات الرسمية للمؤسسات الرياضية وإلمامهم بالقوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية.

وبدورها، قالت أحلام الفيل: «الإمارات تدعم حرية التعبير الإيجابي، حيث تم إصدار دليل إرشادي لشرح الاستخدام الآمن لقنوات التواصل الاجتماعي بين الجمهور، خاصة بعد إصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتقوم الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بدور رئيسي لتوعية مستخدمي قنوات التواصل للاستخدام الآمن ومدى خطورة الإساءة وما يترتب عليها من إساءة الاستخدام، وكيفية حماية قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية من الاختراق، وتوعية كافة الأطراف بخطورة تداول الرسائل السلبية التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحة أي رسالة قبل إعادة إرسالها».