«سوبر ماني» وفرصة المنافسة على الكرة الذهبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح للسنغال بطلها الجديد واسمه ساديو «سوبر» ماني، الذي سيكون اليوم أمام فرصة ذهبية لتتويج العام الأفضل في مسيرته، وذلك من خلال إضافة لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي أحرزها قبل أسابيع مع فريقه ليفربول، والتي ستفتح له أبواباً كثيرة نحو الجوائز الفردية.. الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019. لم تكن مشاركة ماني في نهائيات مصر 2019 سلسة؛ إذ أهدر ركلة جزاء وسجل أخرى ضد كينيا (3-0) في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول، وأضاع ثانية أمام أوغندا (1-0) في ثمن النهائي، لكنه أدى دوراً أساسياً في بلوغ بلاده النهائي للمرة الأولى منذ 2002 بتسجيله ثلاثة أهداف أضاف إليها تمريرة حاسمة.

وسيكون ماني الأمل الأكبر للمنتخب السنغالي لمحو 60 عاماً من الفشل على الصعيد القاري، معوِّلاً على امتداد النجاح الذي حققه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز (22 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين تشاركها مع زميله المصري محمد صلاح، والغابوني بيار-إيمريك أوباميانج)، ودوري أبطال أوروبا الذي توج به مع «الحمر».

جعل سيسيه مدرب السنغال من اللاعب البالغ 27 عاماً محور تحركاته الهجومية خلال نهائيات 2019، وسط حالة عدم استقرار في الخيارات مع المداورة في إشراك إسماعيلا سار، كيتا بالدي، كريبين دياتا، إلى جانب مباي نيانج، وماني، الذي كان أكثر اللاعبين استقراراً في الأداء.

وفي غياب مدافع نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي الموقوف عن المشاركة في النهائي لتراكم الإنذارات، سيتعين على لاعب ليفربول تحمل مسؤولية إضافية لرفع الكأس التي أصبحت هاجس السنغال، كما هو حال مدربها الذي كان قائد المنتخب حين خسر نهائي 2002 على يد الكاميرون. ما قاله ماني لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية عشية البطولة القارية، يؤكد أهمية نيل اللقب القاري بالنسبة للسنغال، حيث قال: «استعدادي حتى لمبادلة كأس دوري أبطال أوروبا بكأس أمم إفريقيا. العودة إلى داكار (بصحبة الكأس) ستكون شيئاً مذهلاً. إنه حلمي الأكثر جنوناً».