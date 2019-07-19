شكرا لقرائتكم خبر عن العين للرماية يستضيف بطولة «سبورتنج جراند» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أبطال الرماية الدولية «سبورتنج جراند بري الإمارات 2019» التي تبلغ جوائزها 46 ألف دولار أمريكي والتي من المقرر أن تقام خلال الفترة من الأول وحتى السابع من شهر ديسمبر المقبل وبالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني، وتحدد أن يكون سقف المشاركة 300 رامٍ فقط بسبب الإقبال الكبير من كافة رماة العالم.
وأكد خالد الكعبي المشرف العام على البطولة ومدير ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف «مسرح البطولة» أن اللجنة الفنية حددت أيام 1 و2 و3 موعداً للتدريب الرسمي فيما ستمتد المنافسات ثلاثة أيام هي 4 و5 و6 ديسمبر، مشيراً إلى أن الجوائز ستشمل الرماة العشرة الأوائل بحيث يحصل صاحب المركز الأول على الميدالية الذهبية ومبلغ 15 ألف دولار أمريكي ويحصل الفائز بالمركز الثاني على الميدالية الفضية ومبلغ 10 آلاف دولار ويحصل صاحب المركز الثالث على الميدالية البرونزية ومبلغ 7 آلاف دولار ويحصل صاحب المركز الرابع على مبلغ 5 آلاف دولار ويحصل صاحب المركز الخامس على 3 آلاف دولار ويحصل صاحب المركز السادس على ألفي دولار، بينما يحصل أصحاب المراكز الأربعة من السابع وحتى العاشر على ألف دولار.
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