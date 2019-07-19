الحمرية يؤكد جاهزيته لموسم مواصلة الإنجازات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن مجلس إدارة نادي الحمرية، الدعم الكبير والمبادرات التي يقدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، لدعم الرياضة والرياضيين في إمارة الشارقة، واهتمام سموه المتواصل بتطوير المسيرة الرياضية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة جمعة عبيد علي الشامسي،وأقر خلاله مواصلة اهتمامه بخطته، وجاهزيته للموسم الرياضي المقبل. وأكد المجلس مواصلة إنجازاته وتأهيل لاعبيه في كافة الرياضات في الموسم الجديد، ومنها كرة القدم والأنشطة المائية، والألعاب الفردية والجماعية، والمراحل السنية.

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وجرى توزيع المهام على أعضاء مجلس الإدارة بموافقة الجميع، حيث اختير محمد راشد الشامسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، ورئيساً للجنة الاحتراف والفريق الأول لكرة القدم، وعمار علي المهيري لأمانة السر ورئيساً للجنة الإعلام والاتصال، ومحمد عبيد الشامسي رئيساً للجنة التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وحميد حسن الشامسي رئيساً للجنة الثقافية والمجتمعية، وماجد سعيد المهيري مديراً مالياً ورئيساً للجنة التسويق والاستثمار، وحميد عبيد المهيري رئيساً للجنة قطاع كرة القدم والمراحل السنية، وسالم سعيد المهيري رئيساً للجنة الألعاب الجماعية، وحميد عبيد غدير رئيساً للجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع الأول دراسة وبحث الخطة الاستراتيجية والموازنة التقديرية للموسم الرياضي 2019-2020، واعتماد أنشطة وفعاليات ومبادرات النادي.

وهنأ جمعة الشامسي أعضاء مجلس إدارة النادي بعضويته الجديدة للنادي، ودعاهم إلى مواصلة جهودهم لخدمة النادي ودعم النمو والتطور الرياضي والثقافي الذي تحقق طوال السنوات السابقة، بعد أن بزغ اسم النادي في كافة الميادين الرياضية سواء المحلية والإقليمية والعالمية.