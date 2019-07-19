شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات على قمة آسيا للجوجيتسو بثلاث ذهبيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أولان باتور: مصطفى الديب

واصل لاعبو منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو التألق على بساط النسخة الرابعة من بطولة آسيا، التي تستضيفها العاصمة المنغولية أولان باتور، وحلق لاعبونا أمس بذهبيتين وبرونزية ليصل مجموع ميداليات المنتخب الوطني إلى ثلاث ذهبيات وأربع برونزيات.

واعتلت الإمارات قمة البطولة بحصدها ثلاث ذهبيات وجلست على عرش منافسات الرجال التي اختتمت مساء أمس، وحلت في المركز الثاني في الترتيب العام كوريا الجنوبية بذهبيتين وتساوت كل من الأردن وتايلاند في المركز الثالث بحصد ذهبية واحدة لكل منهما.

وعلى صعيد ميداليات الأمس فكانت الذهبيتان من نصيب عمر الفضلي في وزن تحت 62كجم وزايد الكثيري في وزن تحت 56 كجم، فيما حصد البرونزية علي الغيثي في وزن تحت 56 كجم.

حضر منافسات الأمس اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد الآسيوي، ويوسف البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات ومبارك المنهالي مدير العلاقات الدولية في الاتحاد الآسيوي.

وجاء أداء كل من زايد الكثيري وعمر الفضلي ليؤكد أن مستقبل جوجيتسو الإمارات بخير وأنه على الدرب الصحيح، ويسير وفق العمل الممنهج من جانب الاتحاد في تجهيز جيل

من الشباب القوي ليحمل راية الوطن في دورة الألعاب الآسيوية التي سوف تقام في الصين عام 2022.

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وحلق البطل الواعد زايد الكثيري بذهبية وزن تحت 56كجم بعد أداء رائع تمكن خلاله من الفوز في ثلاث مباريات، ومن جهته أثبت النجم عمر الفضلي أنه ملك الإخضاع في آسيا عندما تغلب على ثلاثة لاعبين بإعلان استسلامهم في أقل من دقيقتين، فيما اكتسح منافسه في المباراة النهائية بست نقاط مقابل لا شيء.

وتحدث عمر الفضلي عقب تتويجه بذهبية آسيا حيث أهدى الإنجاز إلى القيادة الرشيدة مؤكداً أن الدعم السامي هو الرافد الأساسي لكل الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع، ووجه الشكر إلى اتحاد الجوجيتسو برئاسة عبدالمنعم الهاشمي على المجهودات الدؤوبة في سبيل توفير كل سبل النجاح والتفوق للاعبي المنتخب.

وتحدث بطل آسيا عن سياسة إخضاعه لمنافسيه وقال: لا أحب أن أكون من الذين يلعبون فقط على إحراز نقاط ثم محاولة قتل النزال، حيث إن الجوجيتسو لعبة قتالية أساسها الحركة وتحدي الذات وإثبات القوة، ومن هذا المنطلق أسعى دائماً لكي أكون مختلفاً في طريقة اللعب.

من جهته، قال زايد الكثيري بطل آسيا في وزن تحت 56كجم إنه قاتل من أجل نيل شرف الفوز بالذهبية، وقال: بكل صراحة لم أتوقع حصد هذا الإنجاز وكان همي الأكبر هو القتال والتدريب بقوة وبعد ذلك تكون النتيجة بيد الله.

وأكد أن ذهب آسيا سوف يعطيه المزيد من الدوافع لتكرار مثل هذا الإنجاز، وكذلك السعي نحو تطوير المستوى، الفني وكذلك الفكري.

وأعرب اليوناني بانايوتوس ثيودوريس رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي تحققه النسخة الرابعة من بطولة آسيا، وقال: البطولة ظهرت مستوى رائعاً وأكدت أن اللعبة تتطور بشكل كبير على مستوى القارة الصفراء.

وقال: من دون شك العاصمة الإماراتية تساهم في إثراء الدول الآسيوية بتجاربها الناجحة مع اللعبة، لاسيما في ظل التطور غير العادي لجوجيتسو الإمارات على مختلف الأصعدة المحلية والقارية والدولية.