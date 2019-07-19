مجلس الشارقة يقف على تحضيرات كلباء والحمرية والمدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي على مرافق ومنشآت نادي المدام واستعرض التجهيزات للموسم الرياضي بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، وجاء ذلك خلال زيارته إلى مقر النادي بحضور سعيد العاجل مدير إدارة الفعاليات المجتمعية والرياضية ونبيل عاشور مدير إدارة الخدمات المساندة وزكية سهيل المشرخ مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة ومحمد الحمادي مدير مكتب الأمين العام بالمجلس.

ورحب سلطان محمد معضد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي المدام بالزيارة، واستعرض إنجازات المرحلة السابقة وآلية العمل خلال الفترة القادمة، مؤكداً حرصهم على الاهتمام بالنادي واللاعبين بمختلف الفئات العمرية والمراحل السنية في الألعاب الجماعية والفردية والاستعداد لبداية الموسم.

وفي زيارة أخرى، عقد وفد المجلس اجتماعاً بمجلسي إدارة نادي اتحاد كلباء وشركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم بمقر النادي ورحب بالأعضاء الجدد ونقل تحيات الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس المجلس وهنأهم على ما تم تحقيقه خلال الموسم الماضي، مؤكداً ثقته في المجلس الجديد واستعداد مجلس الشارقة لتقديم كل الدعم لتحقيق الأهداف المرجوة.

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وأبدى علي حسين اللوغاني رئيس مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء الحرص التام على الاستمرار في تحقيق الإنجازات والاهتمام بمختلف الألعاب الفردية والجماعية والاستعداد الجيد للموسم الرياضي.

كما عقد عيسى هلال الحزامي ووفد المجلس اجتماعاً بمجلس إدارة نادي الحمرية،وقال الحزامي: «تأتي هذه الزيارة لفريق عمل المجلس إلى نادي الحمرية ضمن سلسلة الزيارات التي خطط لها مع بدء التجهيزات للموسم الرياضي الجديد، حيث يعد النادي منصة رياضية مشرفة للإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام».

ورحب جمعة عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة الحمرية بالزيارة واستعرض آلية العمل، مؤكداً حرصهم على الاهتمام بالفئات العمرية والمراحل السنية.