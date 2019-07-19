الحمرية يستقبل المشاركين في الملتقى الصيفي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

استقبل نادي الحمرية المشاركين في الملتقى الصيفي الخامس والعشرين، الذي يأتي ضمن فعاليات النشاط الصيفي والبرامج الهادفة التي يشرف عليها مجلس الشارقة الرياضي، في الفترة من الرابع عشر من الشهر الجاري، وحتى الثامن من أغسطس/‏آب المقبل، وبلغ عدد المسجلين في فعاليات وأنشطة الملتقى لهذا العام 350 مشاركاً ومشاركة، تم توزيعهم على مجموعات يشرف عليها مختصون تم اختيارهم بعناية، كما تم توزيع الزي الخاص بالملتقى عليهم، مع تنفيذ أنشطة حركية تحفيزية؛ للتعارف وكسر الجمود بين أعضاء المجموعات. وأكد ماجد سعيد المهيري، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى الصيفي، أن الملتقى أصبح تقليداً يحرص النادي على استضافته سنوياً، ويسخر كل إمكاناته لإنجاحه، منوهاً بأنه ينمي قدرات الشباب، ويعزز قيم حب الوطن والعمل الجماعي، إلى جانب الاهتمام بالجانب البدني والرياضي.

وكشف عن أبرز الأنشطة التي ستنفذ خلال برنامج الملتقى لهذا العام، وأوضح أن الفعاليات ستنفذ على مدار ثلاثة أسابيع، وقال: «بالنسبة للفئات العمرية من 12-15سنة فستخضع إلى العديد من الأنشطة، على غرار كرة القدم وتدريبات اللياقة البدنية والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية والمحاضرات والمبادرات التي تنمي في نفوس المنتسبين حب التطوع والمبادرة، علاوة على تنفيذ العديد من الرحلات والتدريب على مهارات ألعاب الدفاع عن النفس».

وأضاف المهيري: «برنامج الملتقى للفئات العمرية من 8-11سنة، فقد تمت مراعاة أن تتناسب هذه البرامج مع طبيعة هذه الفئة العمرية؛ حيث تم تضمين برامج التربية الأخلاقية والأنشطة الفنية مع الرحلات التعليمية والترفيهية إلى مركز الاستكشاف بالشارقة، والحديقة المائية، والأراضي الرطبة، وزيارة المتحف العلمي، ومربى الأحياء المائية، كما سيتخلل البرنامج الكثير من الدورات التي تعنى ب«بناء فريق العمل» والبرامج المنوعة، إلى جانب أنشطة كرة القدم واللياقة البدنية ورياضات الدفاع عن النفس».