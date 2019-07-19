شكرا لقرائتكم خبر عن جارديل يكمل أجانب الظفرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى تعاقدت شركة الظفرة لكرة القدم مع البرازيلي دييجو جارديل، بعقد لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر. ويلعب المهاجم السابق للنادي العربي القطري في مركز صانع الألعاب،حيث يعد دييجو ثالث صفقات الظفرة من الأجانب بعد التعاقد مع الهولندي روشفيل والبرازيلي جواو بيدرو، وبهذه الصفقة الثالثة اكتمل رباعي الفارس للموسم الجديد، بعد تجديد الثقة بالمدافع المغربي أمين العطوشي.

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