منتخب الشطرنج يشارك في بطولة العرب بالأردن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغادر البلاد ظهر اليوم بعثة المنتخب الوطني للشطرنج متجهة إلى العاصمة الأردنية عمان عبر مطار الشارقة الدولي للمشاركة في بطولة العرب الفردية للمراحل السنية التي يستضيفها الاتحاد الملكي الأردني للشطرنج، وتنطلق غداً وتستمر حتى ال27 من الشهر الجاري، ويترأس البعثة الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد وتضم حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد وفوزية عباس رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، وقسطنطين لاندا مدرب منتخب الشباب والناشئين ووالتر مدرب منتخب الفتيات، ويرافق البعثة للتحكيم في البطولة الحكم الدولي منصور التميمي إضافة إلى أكثر من 20 لاعباً ولاعبة للمشاركة في جميع المراحل بالبطولة.

ويشارك اللاعب علي عبدالعزيز وعمران الحوسني في فئة تحت 20 سنة، وسلطان الزعابي تحت 18 سنة، وعمار السدراني تحت 16 سنة، وحمد عصام تحت 16 سنة، وخليفة خالد تحت 14 سنة، وسعود الزرعوني تحت 12 سنة وسالم البلوشي وراشد الحمادي تحت 10 سنوات.

ويمثل منتخب الإناث وديمة حميد الكلباني التي تشارك في فئة تحت 20 سنة، ومعها روضة السركال في نفس الفئة، وعائشة المعيني ومريم عيسى تحت 18 سنة، ووافية درويش وعائشة سيف تحت 16 سنة وفاطمة سيف تحت 14 سنة، وأبرار المازمي تحت 12 سنة وحور النعيمي وحلا جمال تحت 10 سنوات ومنى النعيمي تحت 8 سنوات.

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وأعلن الاتحاد العربي برنامج البطولة حيث يعقد غداً الاجتماع الفني للاعبين في الفترة الصباحية ثم حفل الافتتاح في الفترة المسائية والجولة الأولى لجميع المراحل السنية بالبطولة، ويشهد اليوم الأخير من البطولة اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للشطرنج ويعقبه الجولة التاسعة والأخيرة ثم حفل الختام.

وأكد حسين خلفان الشامسي أمين عام الاتحاد الإماراتي للشطرنج أن الطموحات كبيرة في المحفل العربي في تحقيق إنجازات جديدة للشطرنج الإماراتي بشكل خاص والرياضة الإماراتية بشكل عام، ولعل النتائج التي حققها الشطرنج الإماراتي في البطولات العربية الماضية يؤكد الثقة الكبيرة التي يمنحها الاتحاد للاعبين المشاركين في الحدث العربي.

وأضاف أن هذه البطولة هي بداية للمشاركة في بطولات أخرى حيث إن المنتخب مقبل على المشاركة في 6 بطولات خارجية سواء للرجال أوالسيدات أو المراحل السنية، على المستوى الآسيوي والعربي، ونوه بأن بطولة الإمارات الفردية الأخيرة كانت محطة الإعداد للمنتخب خاصة أن جميع اللاعبين واللاعبات شاركوا فيها، عبر بوابة الأندية التي تقدم جهداً كبيراً في مساعدة الاتحاد لتنفيذ استراتيجية وخطط الاتحاد.