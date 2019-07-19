شكرا لقرائتكم خبر عن «الحزم» يتعاقد مع فتوحي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365” أعلن نادي الحزم السعودي، التعاقد مع إدريس فتوحي لاعب دبا الفجيرة السابق، لمدة موسمين. ويسعى «الحزم» الذي احتل المركز الثالث عشر في الدوري السعودي الموسم الماضي، إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جيدين مثل إدريس فتوحي (29 عاماً)، والذي يملك تجربة واسعة في الدوريين الفرنسي والإماراتي، وسبق له اللعب مع منتخب المغرب الأول.

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