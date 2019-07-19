كلباء يتعاقد مع المدافع البرازيلي كايناندور

أعلن اتحاد كلباء تعاقده الرسمي مع المدافع البرازيلي كايناندور سانتوس (19 عاماً) قادماً من فاسكو دي جاما في صفقة انتقال حر للعب في صفوف الفريق الأول، وأمس تم قيده رسمياً في فئة اللاعبين المقيمين، ومن المنتظر أن يلحق ببعثة الفريق الكلباوي في معسكر النمسا اليوم.

أكد علي حسين اللوغاني رئيس شركة الكرة أن العمل المنظم وتطبيق أفضل الإستراتيجيات والخطط المدروسة على أرض الواقع حتماً سيكون ثماره تحقيق النجاح والنتائج المرضية، لافتاً إلى أن النادي برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي ونائبه الشيخ هيثم القاسمي يعمل جاهداً على توفير الدعم والاستقرار لفرق النادي بمختلف مراحلها السنية وفي مقدمتها الفريق الأول عبر رفده بأفضل العناصر حتى يتسنى له مواصلة المسيرة في ركب المحترفين وتحقيق تطلعات الجماهير الكلباوية.

مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهداً مضاعفاً تكللت بسلسلة من التعاقدات سواء على صعيد اللاعبين المحليين أو الأجانب وينتظر أن يقدموا الإضافة المرجوة.

وحول الأجنبي الرابع في كشوفات الفريق والذي لم يعلن عنه حتى الآن، أشار اللوغاني إلى عدم استعجالهم في اختياره أو مركزه لأن هناك عدّة خيارات وأسماء يتم مناقشتها مع الجهاز الفني وغالباً ستتضح الرؤية خلال المعسكر الإعدادي.