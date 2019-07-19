شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هداف أمم إفريقيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، حجم الإصابة التي تعرض لها أودوين إيجالو مهاجم الفريق، وقال إن اللاعب تم استبداله بين شوطي المباراة، بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ، وسوف يخضع لعملية إطالة في موضع الإصابة، بالإضافة إلى فحوص طبية جديدة.
وأضاف: «إيجالو سجل هدفه الخامس في البطولة أمام المنتخب التونسي، وسوف يعود إلى ناديه في الصين، وسوف يلعب بشكل طبيعي، كنا نود أن نربح الميدالية البرونزية من أجل إيجالو لكي يبتسم ولقد نجحنا في ذلك».
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة هداف أمم إفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.