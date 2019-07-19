إصابة هداف أمم إفريقيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، حجم الإصابة التي تعرض لها أودوين إيجالو مهاجم الفريق، وقال إن اللاعب تم استبداله بين شوطي المباراة، بسبب تعرضه لإصابة في الفخذ، وسوف يخضع لعملية إطالة في موضع الإصابة، بالإضافة إلى فحوص طبية جديدة.

وأضاف: «إيجالو سجل هدفه الخامس في البطولة أمام المنتخب التونسي، وسوف يعود إلى ناديه في الصين، وسوف يلعب بشكل طبيعي، كنا نود أن نربح الميدالية البرونزية من أجل إيجالو لكي يبتسم ولقد نجحنا في ذلك».