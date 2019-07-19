شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة تايم سبورت الأرضى الناقلة لأمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنقل قناة تايم سبورت مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى اليوم الجمعة بإقامة المباراة النهائية التى تجمع منتخبا الجزائر والسنغال على ستاد القاهرة الدولى .
كما تنقل قناة تايم سبورت كواليس المنتخبات المشاركة فى البطولة فى التدريبات وفنادق الإقامة.
يأتى تردد قناة تايم سبورت الفضائى على النايل سات 11449 ومعدل الترميز 27500 ، بينما التردد الأرضى UHF 32.
قناة تايم سبورت تضم نجوم من المحللين
وتضم قناة تايم سبورت فريق عمل ضخم يضم عددا من النجوم منهم أحمد شوبير، سيف زاهر، تامر صقر، ويشارك فى الفعاليات المختلفة من قامات الكرة المصرية حسن شحاتة، طه إسماعيل، وحازم إمام، حسنى عبد ربه، عماد متعب، عبد الظاهر السقا، جمال الغندور وغيرهم وأما نجوم التعليق فتجد حاتم بطيشة، أيمن الكاشف، عصام عبده، محمد رمضان، طارق الأدور، بالإضافة إلى المميزين شيماء صابر، فرح على، كريم رمزى، أحمد عز، كريستين رياض، يحيى حمزة، ميريكل نصيف، فتح الله زيدان، عمرو جميل وآخرين.
وتستضيف مصر النسخة الـ32 من بطولة أمم أفريقيا 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
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