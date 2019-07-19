شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: "لو كهربا جاب عرض من الأهلى أنا موافق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مكافأة خيالية للاعبى الأبيض فى حال تحقيق بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث يتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولها أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.

وقال مرتضى منصور خلال فيديو بثه برنامج الزمالك اليوم عبر قناة المحور له أثناء لقاءه بلاعبى الأبيض: "إذا تمكنتم من تحقيق الفوز فى الثلاث مباريات المقبلة، سيكون هناك مكافأة ليست فى الخيال، مشددًا على أهمية حصد اللقب هذا الموسم، مشددًا على أن الأبيض كان قادر على حسم التتويج بالدورى قبل شهر من الآن".

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شدد رئيس الزمالك على أنه يرفض رحيل أى لاعب من القوام الرئيسى للفريق لأى نادى آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مشترطًا انتهاء المباريات الثلاث فى الدورى، للموافقة على رحيل أى لاعب.

وقال،"أمامكم ثلاث مباريات فى الدورى حققوا المكسب فيهم ولا تنظروا لنتائج الأهلى، وبعدها أى لاعب سيأتى له عرض يليق به وبالنادى سأوافق ولكن بعد الثلاثة مباريات".

أبدى منصور ثقته فى حراس مرمى الزمالك قبل مواجهة الجونة التى ستقام الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدورى الممتاز، قائلاً: " لدي الثقة في الحراس المتواجدين"، استكمل رئيس الزمالك حديثه للاعبين قائلاً:"كل المدربين الأفارقة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية تم عرضهم على الزمالك سواء الذى نجح أوفشل، ولكن أثق فى قدرات خالد جلال المدير الفنى للأبيض"، مشددًا على أنه يمنحه هو وجهازه الفنى كل الدعم.

كما كشف منصور أن الفرنسى سباستيان ديسابر، المدير الفنى الجديد لنادى بيراميدز، كان معروض على الزمالك، ولكنه يثق فى قدرات خالد جلال ويقدم له الدعم ولجهازه الفنى، أشار رئيس الزمالك إلى أنه فى حال تقدم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأبيض، بعرض من النادى الأهلى سيوافق على انتقاله.