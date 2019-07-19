شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الزيمبابوى خاما بيليات نجم كايزر تشيفز الجنوب أفريقى حقيقة رفض اللاعب الانضمام إلى نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية وذلك بعد ظهوره بصورة رائعة مع منتخب بلاده فى بطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة فى مصر رغم توديع البطولة من مرحلة المجموعات. وكانت تقارير صحفية في جنوب افريقيا قد كشفت أن خاما بيليات رفض عرضاً للإضمام لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث ذكرت صحيفة The Citizen أن نادي الزمالك قدم عرضاً رسمياً قدره مليون و650 ألف دولار من أجل التعاقد مع خاما بيليات فى الصيف الجارى وهو العرض الذي قوبل بالرفض من جانب نجم منتخب زيمبابوي الذي يرفض خوض تجربة الاحتراف في الدوري المصري. لمزيد من التفاصيل، اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سوبر كورة" يكشف السبب الحقيقى لرفض بيليات الانضمام للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.