شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الظهور الأول لفرجانى ساسى بالزمالك قبل موقعة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة الزمالك الرسمية على موقع "فيس بوك"، صورا للظهور الأول للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعى.

وخاض اللاعب مرانه الأول مع الفريق بعد عودته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المقامة بمصر وتنتهى اليوم الجمعة بالمباراة النهائية بين الجزائر والسنغال.

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ويستعد الزمالك لمواجهاته بمباراة الجونة، التى ستقام فى الثامنة من مساء بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة، التى ستقام على ستاد الجونة.

ويتبقى للأبيض 3 مباريات هامة أولها أمام الجونة ثم الإسماعيلى والأهلى على التوالى، حيث يحتاج الفريق الأبيض لتحقيق الانتصارات فى الثلاث مباريات للفوز ببطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وذلك بعدما احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 68 نقطة، فيما تصدر الأحمر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة ويتبقى له مباراتين أمام المقاولون العرب والفارس الأبيض، لتنحصر المنافسة بينهما على لقب الدورى للموسم الجارى.



الظهور الأول لفرجانى ساسى بالزمالك قبل موقعة الجونة