سوبر كورة.. تعرف على رسالة الجزائريين لمصر قبل ليلة النهائى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت عدد من الجماهير الجزائرية، أثناء تواجدهم فى المنطقة المحيطة بفنادق إقامتهم فى القاهرة، إن مصر بلد كرم وجدعان وشعب مضياف، وهدفنا تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية .
جاء ذلك خلال زيارة عدد كبير من المشجعيين الجزائريين لميدان التحرير بوسط البلد، قبل نهائى كأس الأمم الأفريقية 2019، الذى سيقام على ملعب ستاد القاهرة غدًا فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بين الجزائر و السنغال .
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